В РЖД подтвердили инцидент с задержавшим поезд верблюдом

13.01.2020, 9:05, Новости дня

Пресс-служба Приволжской железной дороги (филиал РЖД) подтвердила, что 5 января пассажирский поезд Ташкент – Москва опоздал на 40 минут из-за того, что перед ним по рельсам решил пробежаться верблюд.

Как передает «Интерфакс», инцидент произошел в середине дня 5 января на перегоне Кигаш – Разъезд N2 Астраханского региона. В Приволжской железной дороге выразили обеспокоенность в связи с тем, что в Астраханской области участились случаи выхода диких и домашних животных на железнодорожные пути.

Железнодорожники, снявшие видел, пояснили, что из-за животного им пришлось снизить скорость движения до 13 километров в час.



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