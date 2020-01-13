Календарь: 13 января — День российской печати

Сегодня работники СМИ нашей страны отмечают свой профессиональный праздник.

В этот день в 1703 году по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости». Он носил название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». Газета издавалась и в Москве, и в Санкт-Петербурге.

Настоящий расцвет российской прессы произошел в 19 веке. Несколько десятков периодических журналов, редактируемые выдающимися издателями и журналистами, впервые в истории страны создали единое информационное пространство, где велась литературная полемика, высказывались передовые идеи, шло бурное развитие общественной мысли. Гоголь, Достоевский, Толстой – все писатели начинали печататься с журналов. Из 19 века до наших дней дожил журнал «Огонёк», который, несмотря на трудности, издается и ныне.

В СССР газеты были проводником советской идеологии. Два агитационных столпа — «Правда», «Известия» досконально разъясняли гражданам ситуацию в стране и в мире. Было много тематических изданий «Мурзилка», «Техника – молодежи», «Наука и жизнь», юмористический «Крокодил» и никакой желтой прессы. На волне перестройки и гласности мега-популярными стали «Аргументы и факты». Сегодня, с развитием Интернета, печатные издания заметно сдали свои позиции. Но, имея виртуальную версию, бумажные газеты продолжают находить своего читателя от какого-нибудь «Орского вестника» до тех же «Аргументов».

Читать газету – это стиль, это статус, это винтаж, это возможность пощупать информацию. Ну и, заодно с исконными журналистами – печатниками, 13 января традиционно отмечают все журналисты теле-, радиокомпаний, а также интернет-СМИ России.

События дня:

1813 г. — русские войска во главе с императором Александром I под командованием генерал-фельдмаршала Михаила Кутузова перешли Неман и, вступив в герцогство Варшавское, начали освобождение Европы от Наполеона.

1858 г. — поступила в обращение первая российская почтовая марка.

1872 г. — в России начала работу служба погоды.

1945 г. — началась Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция советских войск.

Именинники:

Михаил, Петр.

Родились:

Алексей Глызин (1954 г.) — российский эстрадный певец.

Ирина Апексимова (1966 г.) — российская актриса театра и кино.

Орландо Блум (1977 г.) — английский актер.

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