Врачи назвали три продукта, которые восстановят печень после праздников

Тыква и курага спасут главный фильтр организма

Обильные застолья с возлияниями в длинные новогодние праздники сильно нагружают главный фильтр человеческого организма – печень. Медики рассказали, какие продукты питания помогут ей восстановиться.

По мнению врачей, один из главных спасителей печени – это тыква. Блюда с тыквой уменьшат последствия окислительных процессов и восстановят ферменты, отвечающие за детоксикацию.

В добавление к тыкве диетологи рекомендуют не пренебрегать и тыквенными семечками. После излишней нагрузки в праздники пригодится их свойство выводить желчь. Кроме того эти семечки богаты цинком.

Третьим доброжелательным к печени продуктом врачи назвали курагу. Это хороший антиоксидант, который также разгрузит организм. В Кураге много калия, магния и клетчатки. Дополнительный бонус этого сухофрукта – благотворное действие на сердце и сосуды.

Что еще порадует печень после тяжелых каникул? Оливковое масло. Содержащийся в нем витамин Е свяжет свободные радикалы, с которыми ведет войну печень.

Также следует включать в рацион продукты с жирными кислотами и омега-3. Их можно найти в морской рыбе и морепродуктах, грецких орехах, семенах льна, соевых бобах, зародышах пшеницы и масле: льняном, ореховом, соевом.

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