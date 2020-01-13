Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков

13.01.2020, 8:58, Новости дня

Россия за первые семь месяцев 2019 года увеличила экспорт ряда алкогольных напитков, следует из доклада Аналитического центра при правительстве России.

Больше всего вырос экспорт напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда. Так, с января по июль прошлого года экспорт этой продукции по сравнению с тем же периодом 2018 года в физическом объеме увеличился в 15 раз, в том числе экспорт коньяка – в 14,8 раз, передает RT.

Также в 4,2 раза вырос экспорт джина и в 2,9 раза увеличился экспорт виски. Экспорт водки за этот же период вырос на 6%.

В то же время объемы поставок некоторых алкогольных напитков за границу уменьшились. Так, за тот же период на 55,5% сократился экспорт ликеров и на 4,5% – экспорт вина.

Российское вино в основном поставляется на Украину (51,6% от объема экспорта в январе-июле 2019 года), в Китай (11,5%) и Казахстан (9,8%). Российское пиво в основном также экспортируется на Украину (20,7%), в Казахстан (19,4%) и Белоруссию (19,1%). Большую часто российской водки закупают Великобритания (18,5%), Германия (14,8%) и Украина (10,3%).

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