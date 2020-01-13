Умер режиссер Константин Бромберг, снявший фильмы «Приключения Электроника» и «Чародеи»

В США в возрасте 80 лет умер советский режиссер Константин Бромберг, известный по фильмам «Приключения Электроника» и «Чародеи». О его смерти сообщил в Facebook режиссер Михаил Идов.
Причину смерти он не назвал, но добавил, что в последние годы жизни Бромберг «ничем связанным с кино не занимался».
Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. Он окончил сценарный факультет ВГИКа в 1965 году и работал режиссером, художественным руководителем студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения «Экран».
В частности, он снял «Длинный день Кольки Павлюкова» (1968 год), «Был настоящим трубачом» (1973) и «У меня есть лев» (1975). В 1989 году он сделал несколько выпусков «Ералаша».
В 1980 году вышел фильм «Приключения Электроника» по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова, премьера «Чародеев» по сценарию братьев Стругацких состоялась 31 декабря 1982 года.
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