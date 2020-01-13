Тарифы российских операторов могут повыситься почти на 20% из-за «закона Яровой»

Оператор связи «Мегафон» поднимет стоимость архивных тарифов с 13 января, компания «Вымпелком» (бренд «Билайн») — с 16 января.

В «Мегафоне» сообщили, что повышение связано с ростом потребления услуг. В компании отметили, что повышение затронет небольшую часть абонентов. В «Вымпелкоме» объяснили рост цен расходами на реализацию требований российских законов, а также из-за интенсивного развития инфраструктуры.

Как передает РИА «Новости», в аналитическом агентстве Content Review сообщили, что тарифы дорожают из-за расходов на выполнение требований «закона Яровой» и закона об изоляции Рунета. По мнению экспертов, услуги мобильной связи в России в 2020 году могут подорожать на 17-18%.

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