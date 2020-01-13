Мнение: Загадки украинского Боинга

13.01.2020, 8:52, Разное

Кто-нибудь скажет, почему олухам хватило полной заправки, около 20 тонн авиационного топлива, пожарища от которых бушевали тут как в аду, только на колеса со свалки (да и те были обгорелые еще там), а на бурьян не хватило?

Источник: Теория элит



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