Мнение: Загадки украинского Боинга

Кто-нибудь скажет, почему олухам хватило полной заправки, около 20 тонн авиационного топлива, пожарища от которых бушевали тут как в аду, только на колеса со свалки (да и те были обгорелые еще там), а на бурьян не хватило?

Источник: Теория элит

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В конце минувшего года известная отечественная телеведущая и диктор Ангелина Вовк пояснила о новом возлюбленном. Недавно подруга 77-летней знаменитости подтвердила, что у неё действительно искренние и доверительные отношения с 50-летним Михаилом Куницыным, который с нежностью называет любимую женщину Линочкой, а она его — Мишелем. В 1995 году Ангелина Вовк после 13 лет брака развелась со […]