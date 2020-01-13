Помпео призвал разорвать соглашения с Кубой

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал страны, которые принимают участие в зарубежных медицинских программах Кубы, разорвать с ней соглашения. Глава американского внешнеполитического ведомства считает, что в условиях работы кубинских врачей якобы имеются нарушения.
Помпео написал в Twitter, что Куба «не дала ответа на письмо спецдокладчиков ООН по вопросам рабства и торговли людьми, где выражалась крайняя обеспокоенность угрозами, низкими зарплатами и плохими условиями [труда] в рамках медицинских программ за рубежом».
«Мы призываем принимающие страны прекратить действие соглашений <…>, которые облегчают нарушения прав человека, имеющие место в рамках этих программ», – добавил он.
10 января Помпео сообщил, что Соединенные Штаты приостанавливают полеты всех самолетов на Кубу, кроме рейсов в Гавану.
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