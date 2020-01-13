Россиян предупредили о резком росте цен на хлеб

13.01.2020, 8:37, Разное

Эксперты предупредили россиян об увеличении стоимости черного хлеба в 2020 году. Как утверждают специалисты, к росту цен могут привести исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в минувшем году.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон заявил, что хлеб и хлебобулочные изделия могут подорожать на 6,5 – 7%. В то же время он отметил, что на стоимость могут повлиять повышение тарифов ЖКХ, арендных ставок, а также увеличение цен на транспортные услуги, передает РИА Новости.

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков Дмитрий Востриков поспешил успокоить россиян. По его словам, в новом году не ожидается резкого скачка цен на черный хлеб. «Часть покупателей черного хлеба перейдут на серый, белый и, таким образом, просто снизят спрос», – передает его слова RT.



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Последнее: Эксперты предупредили россиян об увеличении стоимости черного хлеба в 2020 году. Как утверждают специалисты, к росту цен могут привести исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в минувшем году. Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон заявил, что хлеб и хлебобулочные изделия могут подорожать на 6,5 – 7%. В то же время он отметил, […]

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