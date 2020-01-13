Стоимость нефти колеблется из-за неопределенности на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник не демонстрируют заметной динамики, трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Ирана.
Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent оставалась на уровне прошлого закрытия в 64,98 доллара за баррель, стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,08% – до 59,09 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
Ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться в центре внимания нефтяного рынка. В конце прошлой недели геополитическая напряженность между США и Ираном несколько ослабла, что снизило риски перебоев поставок сырья.
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Последнее: Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник не демонстрируют заметной динамики, трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Ирана. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent оставалась на уровне прошлого закрытия в 64,98 доллара за баррель, стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,08% – до 59,09 доллара за баррель, передает РИА […]
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