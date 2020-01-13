В Индии рассказали о переговорах с Россией по поставкам угля

Индия ведет переговоры с Россией и Монголией об импорте коксующегося угля, сообщил министр нефти, природного газа и стали страны Дхармендра Прадхан.

Прадхан напомнил, что Индия импортирует уголь из Австралии. «Но качественный коксующийся уголь есть и в Монголии. Мы хотим приобретать этот уголь по разумной цене», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на газету The Economic Times.

Индийский министр сообщил, что Нью-Дели также обсуждает вопросы поставок российского коксующегося угля. По его словам, РФ и Индия уже подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся сотрудничества в создании предприятий по производству коксующегося угля.

Глава ведомства добавил, что Индия намерена увеличить закупки коксующегося угля в связи с программой увеличения производства стали.

В октябре прошлого года первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев сообщал, что РФ намерена к 2025 году нарастить поставки угля в Индию, в том числе с Дальнего Востока, в шесть раз – до 28 млн тонн.

В 2016 году министр энергетики РФ Александр Новак отмечал, что основной центр потребления угольной продукции приходится на страны АТР. По его словам, это, прежде всего, Китай (3,8 млрд тонн или 49% от общего потребления угля) и Индия – 0,95 млрд тонн (12%).

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Последнее: Индия ведет переговоры с Россией и Монголией об импорте коксующегося угля, сообщил министр нефти, природного газа и стали страны Дхармендра Прадхан. Прадхан напомнил, что Индия импортирует уголь из Австралии. «Но качественный коксующийся уголь есть и в Монголии. Мы хотим приобретать этот уголь по разумной цене», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на газету The […]