Родители назвали ребенка в честь героя «Бригады» в Бийске

Родители из города Бийска Алтайского края назвали новорожденного сына Космосом – в честь героя, сыгранного Дмитрием Дюжевым в сериале «Бригада», рассказали в городском отделе ЗАГС.
«Случай с редким именем был еще в конце 2019 года. Задача сотрудников была уточнить, действительно ли родители готовы назвать ребенка Космосом. Ответ был, что решение назвать сына Космосом связано не только с любовью к герою фильма «Бригада», – передает РИА «Новости» слова представителя отдела ЗАГС.
По его словам, родители ребенка считают, что сейчас это имя очень популярно.
Напомним, в четверг сообщалось, что по данным Единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС), наиболее редкими мужскими именами оказались Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир.
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