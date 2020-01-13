Родители назвали ребенка в честь героя «Бригады» в Бийске

Родители из города Бийска Алтайского края назвали новорожденного сына Космосом – в честь героя, сыгранного Дмитрием Дюжевым в сериале «Бригада», рассказали в городском отделе ЗАГС.

«Случай с редким именем был еще в конце 2019 года. Задача сотрудников была уточнить, действительно ли родители готовы назвать ребенка Космосом. Ответ был, что решение назвать сына Космосом связано не только с любовью к герою фильма «Бригада», – передает РИА «Новости» слова представителя отдела ЗАГС.

По его словам, родители ребенка считают, что сейчас это имя очень популярно.

Напомним, в четверг сообщалось, что по данным Единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС), наиболее редкими мужскими именами оказались Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир.





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