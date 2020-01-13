Стало известно, какие новинки выпустит АвтоВАЗ в 2020 году

13.01.2020, 8:21, Разное

В прошлом году автоконцерн «АвтоВАЗ» регулярно выпускал новинки, вроде спорт-седана Vesta Sport или кросс-универсала Granta Cross. Нынешний год также не станет исключением, отметили эксперты. Самые ожидаемые новые модели, скорее всего, покажут уже летом в рамках Московского автосалона.
Первой новинкой компании должна стать модернизированная LADA 4×4, серийное производство которой стартовало еще в прошлом месяце. Начало продаж ожидается уже в январе. Чуть позже на рынке дебютирует и обновленная LADA Largus, которая, возможно, обзаведется фирменным Х-стилем или новым салоном. В подкапотном пространстве должен появиться 122-сильный движок, функционирующий в паре с автоматизированной механической трансмиссией.

Следующая премьера — «заряженный» универсал LADA Vesta SW Sport, практически идентичный седану. Скорее всего, транспортное средство оснастят мотором на 1,8 литра, генерирующим свыше 140 лошадиных сил. Силовая установка будет функционировать вместе с пятиступенчатой механикой. LADA Vesta FL получит рестайлинговую версию с обновленным интерьером и экстерьером. О дате выхода данной модели информации пока не предоставлено.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В прошлом году автоконцерн «АвтоВАЗ» регулярно выпускал новинки, вроде спорт-седана Vesta Sport или кросс-универсала Granta Cross. Нынешний год также не станет исключением, отметили эксперты. Самые ожидаемые новые модели, скорее всего, покажут уже летом в рамках Московского автосалона. Первой новинкой компании должна стать модернизированная LADA 4×4, серийное производство которой стартовало еще в прошлом месяце. Начало продаж […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика