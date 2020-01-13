Стало известно, какие новинки выпустит АвтоВАЗ в 2020 году

В прошлом году автоконцерн «АвтоВАЗ» регулярно выпускал новинки, вроде спорт-седана Vesta Sport или кросс-универсала Granta Cross. Нынешний год также не станет исключением, отметили эксперты. Самые ожидаемые новые модели, скорее всего, покажут уже летом в рамках Московского автосалона.
Первой новинкой компании должна стать модернизированная LADA 4×4, серийное производство которой стартовало еще в прошлом месяце. Начало продаж ожидается уже в январе. Чуть позже на рынке дебютирует и обновленная LADA Largus, которая, возможно, обзаведется фирменным Х-стилем или новым салоном. В подкапотном пространстве должен появиться 122-сильный движок, функционирующий в паре с автоматизированной механической трансмиссией.
Следующая премьера — «заряженный» универсал LADA Vesta SW Sport, практически идентичный седану. Скорее всего, транспортное средство оснастят мотором на 1,8 литра, генерирующим свыше 140 лошадиных сил. Силовая установка будет функционировать вместе с пятиступенчатой механикой. LADA Vesta FL получит рестайлинговую версию с обновленным интерьером и экстерьером. О дате выхода данной модели информации пока не предоставлено.
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Последнее: В прошлом году автоконцерн «АвтоВАЗ» регулярно выпускал новинки, вроде спорт-седана Vesta Sport или кросс-универсала Granta Cross. Нынешний год также не станет исключением, отметили эксперты. Самые ожидаемые новые модели, скорее всего, покажут уже летом в рамках Московского автосалона. Первой новинкой компании должна стать модернизированная LADA 4×4, серийное производство которой стартовало еще в прошлом месяце. Начало продаж […]
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