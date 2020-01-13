«Друзья пошутили»: Алеся Кафельникова ответила на слухи о предстоящей свадьбе

Модель Алеся Кафельникова совсем недавно создала микроблог для своей собаки по кличке Ники. Однако неожиданно для поклонников звезда опубликовала там снимок со своим новым бойфрендом Кевином Доделандом, тем самым сповоцировав слухи о свадьбе. Следом блондинка отметила, что друзья так пошутили.

Алеся Кафельникова стала встречаться с Кевином Доделандом совсем недавно и старалась не афишировать эти отношения. Тем не менее, не так давно она рассекретила избранника, а затем и вовсе разместила совместный с избранником снимок, добавив в описании, что не может дождаться свадьбы, назначенной на конец июня. Поклонники стали буквально забрасывать модель вопросами, в основном о романе с рэпером Pharaon.

Чтобы пресечь все ложные сведения, Алеся Кафельникова решила создать новую публикацию, где рассказала, что она не намерена пока идти под венец. Свадьбы не будет, отметила звезда, а тот пост был всего лишь шуткой ее друзей, а верить тому, что появляется в блоге собаки, просто неуместно.

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