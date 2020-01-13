Госдеп потребовал от Ирака наказать виновных в атаке на авиабазу «Балад»

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Багадад принять меры для защиты военных баз и привлечь к ответственности виновных в недавнем обстреле авиабазы «Балад», где размещен американский контингент.
Помпео заявил, что Вашингтон возмущен сообщениями о новом ракетном обстреле иракской авиабазы, и призвал прекратить нарушение суверенитета Ирака нелояльными иракскому правительству группами.
«Я молюсь за скорейшее выздоровление раненых и призываю правительство Ирака привлечь к ответственности виновных в этом нападении на иракский народ», – написал Помпео в Twitter.
Ранее военный источник РИА «Новости» сообщил, что база военно-воздушных сил Ирака «Балад» в провинции Салах-эд-Дин подверглась в воскресенье обстрелу. По меньшей мере пять реактивных снарядов из установок «Катюша» из неизвестного источника попали по базе, что привело к ранению четырех военнослужащих ВВС Ирака, двое из них – офицеры. Никто из американских военных не пострадал.
Ранее Помпео обсуждая в эфире FOX News усиление напряженности в отношениях между США и Ираном после убийства Сулеймани, сообщил о желании «народа Ирака» сохранить присутствие войск США.
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Последнее: Госсекретарь США Майк Помпео призвал Багадад принять меры для защиты военных баз и привлечь к ответственности виновных в недавнем обстреле авиабазы «Балад», где размещен американский контингент. Помпео заявил, что Вашингтон возмущен сообщениями о новом ракетном обстреле иракской авиабазы, и призвал прекратить нарушение суверенитета Ирака нелояльными иракскому правительству группами. «Я молюсь за скорейшее выздоровление раненых и […]
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