Госдеп потребовал от Ирака наказать виновных в атаке на авиабазу «Балад»

13.01.2020, 8:19, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Багадад принять меры для защиты военных баз и привлечь к ответственности виновных в недавнем обстреле авиабазы «Балад», где размещен американский контингент.

Помпео заявил, что Вашингтон возмущен сообщениями о новом ракетном обстреле иракской авиабазы, и призвал прекратить нарушение суверенитета Ирака нелояльными иракскому правительству группами.

«Я молюсь за скорейшее выздоровление раненых и призываю правительство Ирака привлечь к ответственности виновных в этом нападении на иракский народ», – написал Помпео в Twitter.

Ранее военный источник РИА «Новости» сообщил, что база военно-воздушных сил Ирака «Балад» в провинции Салах-эд-Дин подверглась в воскресенье обстрелу. По меньшей мере пять реактивных снарядов из установок «Катюша» из неизвестного источника попали по базе, что привело к ранению четырех военнослужащих ВВС Ирака, двое из них – офицеры. Никто из американских военных не пострадал.

Ранее Помпео обсуждая в эфире FOX News усиление напряженности в отношениях между США и Ираном после убийства Сулеймани, сообщил о желании «народа Ирака» сохранить присутствие войск США. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Госсекретарь США Майк Помпео призвал Багадад принять меры для защиты военных баз и привлечь к ответственности виновных в недавнем обстреле авиабазы «Балад», где размещен американский контингент. Помпео заявил, что Вашингтон возмущен сообщениями о новом ракетном обстреле иракской авиабазы, и призвал прекратить нарушение суверенитета Ирака нелояльными иракскому правительству группами. «Я молюсь за скорейшее выздоровление раненых и […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика