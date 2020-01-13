В Минздраве прокомментировали приказ об изменениях в оказании помощи пожилым людям

Новый приказ Минздрава не исключает высокотехнологичную медицинскую помощь для пожилых людей, порядок ее оказания прописан в другом документе, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
«Порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП) с применением специализированной информационной системы утвержден приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №930н и в соответствии с Перечнем видов ВМП, установленным программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
В ведомстве уточнили, что документом не предусмотрено ограничений для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с возрастом пациента.
«Таким образом, всем гражданам Российской Федерации, в том числе и пациентам, страдающим старческой астенией, может быть оказана ВМП по любому профилю медицинской помощи, включенному в утвержденный в установленном порядке перечень видов ВМП, в медицинской организации, имеющей лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по соответствующему профилю и включенной в соответствующий перечень медицинских организаций, оказывающих ВМП, в том числе в гериатрическом центре», – пояснили в министерстве.
Там уточнили, что приказом об изменениях в порядке организации медицинской помощи по профилю «гериатрия» (профилактика и лечение болезней старческого возраста) уточняется понятие «пациенты пожилого и старческого возраста», определяется маршрутизация этих пациентов, предусматривается создание гериатрических центров, а также дополняется список показаний к госпитализации.
Ранее СМИ сообщили, что из нового приказа Минздрава о порядке оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» якобы исключили высокотехнологичную медицинскую помощь, поэтому пожилым пациентам будет доступна только медико-санитарная помощь, специализированная, за исключением высокотехнологичной, и паллиативная.
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