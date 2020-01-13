Умер режиссер фильма «Приключения Электроника»

Знаменитый кинорежиссер Константин Бромберг скончался в возрасте 80 лет в Соединенных Штатах. Трагическую новость сообщил сценарист Михаил Идов на странице в Facebook, передает Life.ru.
По его словам, режиссер умер два дня назад в Детройте. Идов также рассказал, что его родители были хорошо знакомы с Бромбергом. Сам он виделся с деятелем кино несколько раз в 1990-х годах.
«В США Бромберг ничем связанным с кино не занимался и, кажется, даже не пытался, просто жил; одно время, помню, грезил удивительными планами передвижного музея с копиями мировых шедевров», – вспомнил Идов.
Напомним, Константин Бромберг окончил сценарный факультет Всесоюзного института кинематографии в 1965 году. Наибольшую известность ему принесли картины «Приключения Электроника» и «Чародеи», сообщает ИА «Невские новости».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Знаменитый кинорежиссер Константин Бромберг скончался в возрасте 80 лет в Соединенных Штатах. Трагическую новость сообщил сценарист Михаил Идов на странице в Facebook, передает Life.ru. По его словам, режиссер умер два дня назад в Детройте. Идов также рассказал, что его родители были хорошо знакомы с Бромбергом. Сам он виделся с деятелем кино несколько раз в 1990-х […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Екатеринбурге родители убили мальчика, чтобы «изгнать из него бесов» / 29 ноября
- Принца Эндрю исключили из списка участников парада Trooping the Colour / 11 января
- Цымбалюк-Романовская подключилась к критике жены Петросяна / 23 декабря
- В Сети появились первые изображения нового купе Opel Astra / 13 декабря
- Князь Монако Альбер разрешил переделать дворец в дом Смурфиков в честь дня рождения близнецов / 12 декабря
- Мнение: Расцвет и упадок Visual Basic / 29 ноября
- В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки с родителями / 6 января
- Наука: Попугаи рассуждают сложным методом исключения / 12 января