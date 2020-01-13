Умер режиссер фильма «Приключения Электроника»

Знаменитый кинорежиссер Константин Бромберг скончался в возрасте 80 лет в Соединенных Штатах. Трагическую новость сообщил сценарист Михаил Идов на странице в Facebook, передает Life.ru.

По его словам, режиссер умер два дня назад в Детройте. Идов также рассказал, что его родители были хорошо знакомы с Бромбергом. Сам он виделся с деятелем кино несколько раз в 1990-х годах.

«В США Бромберг ничем связанным с кино не занимался и, кажется, даже не пытался, просто жил; одно время, помню, грезил удивительными планами передвижного музея с копиями мировых шедевров», – вспомнил Идов.

Напомним, Константин Бромберг окончил сценарный факультет Всесоюзного института кинематографии в 1965 году. Наибольшую известность ему принесли картины «Приключения Электроника» и «Чародеи», сообщает ИА «Невские новости».

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Последнее: Знаменитый кинорежиссер Константин Бромберг скончался в возрасте 80 лет в Соединенных Штатах. Трагическую новость сообщил сценарист Михаил Идов на странице в Facebook, передает Life.ru. По его словам, режиссер умер два дня назад в Детройте. Идов также рассказал, что его родители были хорошо знакомы с Бромбергом. Сам он виделся с деятелем кино несколько раз в 1990-х […]