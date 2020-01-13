Экономика: От российской экономики в 2020 году ждут большего

Если 2019 год прошел под знаком сохранения и укрепления макроэкономической стабильности, то в 2020 году, как ожидается, все силы страны будут направлены на ускорение темпов роста российской экономики. Удастся ли в новом году разогреть экономику страны?

«Очевидно, что тех темпов роста, которых мы достигли, нам недостаточно. Мы сами об этом хорошо знаем, много раз об этом говорили. Нужно сделать все, чтобы увеличить темпы роста экономики, улучшить ее структуру и качество», — потребовал Владимир Путин на встрече с кабмином в конце прошлого года.

Предстоящий 2020 год, как ожидается, может оказаться лучше предыдущего. Вместо роста ВВП в 2019 году на 1,3% (предварительные данные), экономисты ждут ускорения роста экономики до 2%. Во-первых, в новом году не ожидается тех шоков, которые пришлось пережить российской экономике в начале 2019 года – это повышение НДС и увеличение ставки Центробанком, который боялся ускорения инфляции из-за НДС. «В начале 2019 года был двойной удар по экономике – повысились и налоги, и расходы. А нацпроекты к этому времени еще не раскачались. Поэтому деньги из экономики забрали, а отдать их еще не успели», – объясняет директор научно-исследовательского финансового института Минфина РФ Владимир Назаров. Поэтому первое полугодие в прошлом году оказалось близким к стагнации, только улучшение ситуации во втором полугодие сгладили в целом ситуацию по году.

Во-вторых, РФ переходит из режима бюджетной и фискальной экономии к росту инвестиций в реальную экономику. В прошлые годы, по сути, были закреплены предпосылки для ускорения экономического роста в новом году. Так, были накоплена значительная подушка безопасности. Достижение уровня резервов в Фонде национального благосостояния в 7% от ВВП дает право правительству направлять нефтегазовые сверхдоходы в реальную экономику. В прошлом году этот уровень был достигнут. Российскому правительству дается карт-бланш на увеличение бюджетных расходов.

Кроме того, в прошлом году стартовала программа реализации национальных проектов. Если удастся исправить возникшие проблемы, то именно национальные проекты должны стать главной основной для роста российской экономики. Общие расходы на их реализацию оцениваются в 25,7 трлн рублей до 2024 года.

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович надеется увидеть в 2020 году активизацию бюджетных расходов и более высокий уровень выполнения планов по национальным проектам. Без этих двух факторов выйти на новую траекторию роста экономики будет просто невозможно. При выполнении этих условий можно будет добиться ускорения темпов роста экономики РФ в 2020 году до 1,5-2%, считает экономист. Аналитики Sberbank Investment Research ждут, что рост ВВП в следующем году ускорится до 2%.

Главная проблема, которую надо решить, при реализации нацпроектов – это медлительность доведения денег из бюджета до конечных получателей. Во-вторых, нужен высокий уровень эффективности госинвестиций для поддержки реальной экономики. Президент прямо указал на эти проблемы: «неритмичность финансирования нацпроектов», «негибкость и косность этого механизма». Имеется в виду бюрократию и громоздкость при выделении денег, осваивание которых в итоге смещается на конец года, как произошло в 2019 году.

В прошлом году на нацпроекты выделили 1,7 трлн рублей, но на начало декабря исполнение бюджета по этим расходам составило лишь 80%. Некоторые нацпроекты не получили значительную долю от запланированных ресурсов. Например, кассовое исполнение финансирования нацпроекта по цифровой экономики в прошлом году составило всего 27,3%, нацпроекта по экологии — 39,8%. Путин потребовал отладить этот механизм, сделать его удобным и идущим четко по графику. Такой разнос президента вселяет надежду. «Мы ожидаем, что процесс реализации нацпроектов уже в начале следующего года пройдет стадию «пробуксовки» за счет более быстрого освоения бюджетных средств. Дополнительный импульс для роста может быть сформирован со стороны возвращения части нефтегазового профицита из ФНБ в экономику», – говорит Покатович.

В новом году ожидается сохранение такой тенденции как низкая инфляция – в пределах целевой в 4%. Вероятно, удастся сохранить ее даже на более низком уровне. Центробанк, как ожидается, продолжит начатую политику по снижению ключевой ставки. Впрочем, темпы могут значительно замедлится. В одном случае ЦБ на заседании в марте снизит ставку с 6,25% до 6%, в другом – пойдет дальше и снизит ставку еще один-два раза до 5,5%. Экономисты ставят скорее на еще один виток вниз. Впрочем, в совокупности с довольно значительным снижением ставки в 2019 году, эффект от этого ожидается как раз в 2020 году. Это означает, что новый год может стать лучшим с точки зрения кредитного предложения. Деньги будут дешевыми, поэтому самое время перекредитоваться тем, у кого на руках уже кредиты.

«Промышленность и добывающая, и обрабатывающая могут показать результаты на уровне 2019 года, а сельское хозяйство может вырасти за счет реализации проектов по поддержке АПК», – считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Покатович оценивает рост промышленного производства в 2020 году в 2-2,4%, а сельского хозяйства – на 1,7%.

Сельское хозяйства в последние годы остается драйвером российской экономики. В новом году ему поможет продолжать рост новая программа развития сельских территорий с общим объемом финансирования более 2 трлн рублей. Половина будет выделен непосредственно из федерального бюджета на различные направления в области развития национального сельского хозяйства.

Результатом национальных проектов должны стать «реальные перемены к лучшему в жизни людей, перемены, которые почувствуют граждане», говорит Владимир Путин. Задача номер один – ускорить рост реальных доходов населения. «В последний квартал уходящего года, даже начиная с третьего, мы видим определенные темпы роста доходов населения и реальных заработных плат. Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и, наоборот, усилена», — сообщил президент.

Реальные (а не номинальные) доходы населения в прошлом году впервые за пять последних лет показали рост. Однако главный вопрос — удастся ли сохранить эту тенденцию в 2020 году. Номинальные зарплаты продолжат расти, однако одного этого может оказаться недостаточно для того, чтобы вывести реальные располагаемые доходы населения из зоны околонулевого роста, говорит Покатович.

Он поясняет, что часть роста зарплат будет выполнена в «бумажной» форме за счет повышения МРОТ. «Другая часть роста зарплат, по нашим оценкам, будет обеспечена ростом в бюджетном и госсекторе, в то время как частный бизнес сохранит сдержанность в повышении доходов своих сотрудников», — говорит Покатович. Но если национальные проекты покажут свою эффективность, и экономика РФ выйдет на ускоренный рост, то и реальные доходы населения, конечно, могут заметно подрасти. «Понятно, что люди хотят большего на фоне тех доходов, которые многие имели в 2013 году. Однако из-за всех девальваций и кризиса они снизились, и мы еще не вернули их на тот уровень. Поэтому по сравнению с 2013 годом в новом году мы не вырастем, но по сравнению с 2019 годом – будут значимые, хоть и не революционные, улучшения», – говорит Владимир Назаров.

Как минимум ряд категорий граждан точно почувствует положительные сдвиги в новом году. Например, недавно были введено новое пособие – больше 10 тыс. рублей для бедных семей, у которых есть дети до 3 лет. «Это радикально не улучшит цифры по бедности, потому что после трех лет дети не начинают работать. Но для этой группы населения это значимое изменение», – говорит Владимир Назаров.

По его мнению, важно, что в следующем году РФ впервые начнет финансировать лекарства в амбулаторно-поликлиническом звене по кардиологическим заболеваниям. На это выделено 14 млрд рублей. Для этой категории людей это также будет значимым улучшением. А с января 2020 года пенсии будут проиндексированы на 6,6%, тогда как инфляция к концу года ожидается на уровне 3,2%. Получается, что у неработающих пенсионеров пенсии вырастут более чем на 3% выше инфляции.

Впрочем, если внутренние факторы будут работать эффективно, то есть еще внешние ситуации, которые могут помешать российской экономике и заставить отклониться от намеченных целей. Например, могут произойти события, о которых сегодня вообще никто не подозревает. Это так называемые «черные лебеди» — события, которые невозможно предсказать, а значит к ним нельзя подготовиться и от этого последствия наступают тяжелые.

Для российской экономики есть две главные опасности из тех, что можно спрогнозировать – это резкое падение цен на нефть и новая санкционная война. Первое может спровоцировать новый глобальный кризис. Однако в 2020 году многие экономисты все-таки не ждут рецессию, хотя полностью ее не исключают. Цикличность кризисов примерно раз в десять-двеннадцать лет никто не отменял. С другой стороны, экономисты считают, что мировым центробанкам своей политикой вливания денег все-таки удалось отсрочить глобальный кризис хотя бы на 2021 год, а то и на более позний срок.

Так, Владимир Назаров полагает, чтомировой кризис накроет мир скорее не в 2020, а в 2021 году. «В мировой экономике накапливаются риски, которые, скорее всего, будут реализованы после выборов в США, а не до них», – объясняет он. О возможной рецессии в конце 2020 – в 2021 году говорит также главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

В 2020 году для РФ есть риск активизации санкционной политики США на фоне предвыборной гонки. Однако вопрос — дойдут ли американцы от слов до дела, и насколько жесткими будут новые ограничения.

Если сорвутся тарифные договоренности США и КНР, то это болезненно скажется на рынке сырья и металлов, влияние которых на отечественную экономику по-прежнему велик, а также на валюту экспортноориентированных стран, указывает Михаил Зельцер из «БКС Брокер».

Впрочем, Покатович считает, даже в условиях возможного ухудшения внешнерыночной конъюнктуры РФ может рассчитывать на сохранение общей стабильности в 2020 году за счет созданного прочного макроэкономического базиса. Напомним, что РФ накопила серьезные резервы для удержания на плаву в условиях внешних катаклизмов.

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