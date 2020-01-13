Умер пострадавший в аквапарке в Новосибирске подросток

16-летний подросток, который 8 января застрял в конструкции одного из бассейнов новосибирского аквапарка «Аквамир» и наглотался воды, умер в больнице в ночь на понедельник, сообщил представитель областного минздрава.
«Его доставили из аквапарка на искусственной вентиляции легких, на которой он и находился до сегодняшних 3 часов утра (23.00 мск). В сознание он не приходил», – сообщил источник РИА «Новости».
СК по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей».
По данным прокуратуры Новосибирской области, подросток из Кемерово отдыхал в аквапарке вместе со своими родителями. В какой-то момент его нога застряла в металлической конструкции одного из бассейнов, и он начал тонуть. После проведения реанимационных мероприятий в тяжелом состоянии подросток попал в больницу.
Напомним, 2 мая 2017 года следственными органами в Новосибирске ббыла начата проверка по факту получения травм позвоночника посетительницей местного аквапарка «Аквамир».
Ранее сообщалось, что ребенок ногой застрял между стеной и алюминиевым ограждением одного из бассейнов аквапарка в Новосибирске.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Если 2019 год прошел под знаком сохранения и укрепления макроэкономической стабильности, то в 2020 году, как ожидается, все силы страны будут направлены на ускорение темпов роста российской экономики. Удастся ли в новом году разогреть экономику страны? «Очевидно, что тех темпов роста, которых мы достигли, нам недостаточно. Мы сами об этом хорошо знаем, много раз об этом говорили. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Стартовали тесты специализации дистанционного этапа конкурса «Лидеры России» / 2 декабря
- В Ираке неизвестные расстреляли протестующих, 25 погибших, 130 раненых / 7 декабря
- Об отсутствии проблем с питанием заявили 95% россиян / 12 декабря
- Ученые заявили о снижении средней температуры человека за 150 лет / 10 января
- Вятрович требует от СБУ привлечь к ответственности участников «конференции» ко дню рождения Сталина / 30 декабря
- Количество погибших в результате стрельбы возле здания ФСБ В Москве увеличилось до двух / 20 декабря
- «Если вы смотрите это видео, значит я уже умер». Умер петербургский онколог Андрей Павленко / 5 января
- Суд обязал снести комплекс Loft River на берегу Москвы-реки / 20 декабря