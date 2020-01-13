Умер пострадавший в аквапарке в Новосибирске подросток

16-летний подросток, который 8 января застрял в конструкции одного из бассейнов новосибирского аквапарка «Аквамир» и наглотался воды, умер в больнице в ночь на понедельник, сообщил представитель областного минздрава.

«Его доставили из аквапарка на искусственной вентиляции легких, на которой он и находился до сегодняшних 3 часов утра (23.00 мск). В сознание он не приходил», – сообщил источник РИА «Новости».

СК по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей».

По данным прокуратуры Новосибирской области, подросток из Кемерово отдыхал в аквапарке вместе со своими родителями. В какой-то момент его нога застряла в металлической конструкции одного из бассейнов, и он начал тонуть. После проведения реанимационных мероприятий в тяжелом состоянии подросток попал в больницу.

Напомним, 2 мая 2017 года следственными органами в Новосибирске ббыла начата проверка по факту получения травм позвоночника посетительницей местного аквапарка «Аквамир».

Ранее сообщалось, что ребенок ногой застрял между стеной и алюминиевым ограждением одного из бассейнов аквапарка в Новосибирске.

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