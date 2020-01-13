Ученые рассказали, как стресс влияет на продолжительность жизни

13.01.2020, 8:04, Разное

Ученые из США заявили, что стресс далеко не всегда может влиять на продолжительность жизни людей. Принято считать, что из-за регулярных переживаний человек может умереть раньше, но итоги данного исследования показывают немного другую картину.
Как оказалось, небольшой стресс даже полезен, так как способен замедлять различные старческие процессы, уменьшая вероятность развития деменции и повышая продолжительность жизни. Что касается длительных переживаний, то они очень опасны для здоровья, а вот краткосрочные, напротив, несут в себе обратный эффект.

Эксперты выяснили, что небольшой стресс считается клетками особой стратегией выживания. Поэтому организм не только научен бороться с ним, но и может прожить дольше. «Мягкие» переживания также хорошо сказываются на белке, который участвует в строительстве ДНК, подытожили исследователи.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Ученые из США заявили, что стресс далеко не всегда может влиять на продолжительность жизни людей. Принято считать, что из-за регулярных переживаний человек может умереть раньше, но итоги данного исследования показывают немного другую картину. Как оказалось, небольшой стресс даже полезен, так как способен замедлять различные старческие процессы, уменьшая вероятность развития деменции и повышая продолжительность жизни. Что […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: r[email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика