Ученые рассказали, как стресс влияет на продолжительность жизни

Ученые из США заявили, что стресс далеко не всегда может влиять на продолжительность жизни людей. Принято считать, что из-за регулярных переживаний человек может умереть раньше, но итоги данного исследования показывают немного другую картину.

Как оказалось, небольшой стресс даже полезен, так как способен замедлять различные старческие процессы, уменьшая вероятность развития деменции и повышая продолжительность жизни. Что касается длительных переживаний, то они очень опасны для здоровья, а вот краткосрочные, напротив, несут в себе обратный эффект.

Эксперты выяснили, что небольшой стресс считается клетками особой стратегией выживания. Поэтому организм не только научен бороться с ним, но и может прожить дольше. «Мягкие» переживания также хорошо сказываются на белке, который участвует в строительстве ДНК, подытожили исследователи.

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Последнее: Ученые из США заявили, что стресс далеко не всегда может влиять на продолжительность жизни людей. Принято считать, что из-за регулярных переживаний человек может умереть раньше, но итоги данного исследования показывают немного другую картину. Как оказалось, небольшой стресс даже полезен, так как способен замедлять различные старческие процессы, уменьшая вероятность развития деменции и повышая продолжительность жизни. Что […]