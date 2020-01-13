Стала известна стоимость серийного космического корабля «Орел»

Роскосмос в 2021 году выделит более 8 млрд рублей на производство серийного пилотируемого корабля нового поколения «Орел» для полетов на МКС и к Луне, следует информации, опубликованной на сайте госзакупок.
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (предприятие Роскосмоса) занимается производством первых двух кораблей «Орел»: один из них станет полноразмерным макетом для испытаний при первом пуске на ракетах-носителях тяжелого класса «Ангара-А5» в 2023 году и сверхтяжелого класса «Енисей» в 2028 году, а второй – полноценным многоразовым кораблем, передает РИА «Новости».
Согласно материалам на сайте госзакупок, в 2021 году Роскосмос намерен заказать за 8,1 млрд рублей «создание второго летного изделия пилотируемого транспортного корабля нового поколения».
Напомним, в декабре генеральный директор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов направил главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину письмо, в котором пожаловался на генконструктора пилотируемых программ РФ Евгения Микрина, обвинив его в срыве ряда проектов, международных контрактов и выполнения гособоронзаказа.
По мнению Севастьянова, Микрин также ответственен за то, что российский пилотируемый корабль «Орел» оказался тяжелее, чем планировалось.
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Последнее: Роскосмос в 2021 году выделит более 8 млрд рублей на производство серийного пилотируемого корабля нового поколения «Орел» для полетов на МКС и к Луне, следует информации, опубликованной на сайте госзакупок. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (предприятие Роскосмоса) занимается производством первых двух кораблей «Орел»: один из них станет полноразмерным макетом для испытаний при первом пуске на ракетах-носителях тяжелого […]
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