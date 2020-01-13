Мнение: Доказательств не было, но они могли бы быть

Это прекрасно.

Глава Пентагона Эспер заявил, что никогда не видел доказательств того, что Иран готовил атаки на 4 посольства США, о чем ранее заявлял Трамп пытаясь оправдать убийство Сулеймани. При этом Эспер заявил, что он согласен с Трампом в том, "они могли подготавливаться" и "он верит президенту", когда тот говорит, что "он полагал, что они, вероятно, могли бы, готовить атаки на посольства в регионе".

Как заявил сенатор Ли, представители администрации Белого Дома не предоставляли в Сенат каких-либо доказательств свидетельствующих об угрозе американским посольствам, в том числе и на секретных брифингах. Ли не в курсе, чтобы кому-то из сенаторов вообще сообщалось о том, что посольствам существовала какая-либо угроза.

Хайли-лайкли 80-го уровня.

Источник: Colonel Cassad

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Это прекрасно.Глава Пентагона Эспер заявил, что никогда не видел доказательств того, что Иран готовил атаки на 4 посольства США, о чем ранее заявлял Трамп пытаясь оправдать убийство Сулеймани. При этом Эспер заявил, что он согласен с Трампом в том, "они могли подготавливаться" и "он верит президенту", когда тот говорит, что "он полагал, что они, вероятно, могли […]