Осужденный найден мертвым в колонии в Приморье

Один из осужденных в колонии в Спасском районе Приморья найден мертвым, ведется проверка, сообщил представитель пресс-службы регионального ГУ ФСИН.
«В ИК-39 ГУ ФСИН РФ по Приморскому краю был обнаружен осужденный без признаков жизни. Прибывшие медработники констатировали смерть, по предварительным данным без признаков насильственной смерти», – передает РИА «Новости» сообщение представителя пресс-службы.
По его словам, ведется проверка инцидента, результаты будут направлены в органы, осуществляющие контроль за деятельностью УИС.
Напомним, в июне 2019 года следователи начали доследственную проверку по факту смерти 48-летнего осужденного в колонии строгого режима №2 в Орловской области, где заключенные устроили банкет.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Вашингтон уступает Москве в совершенствовании систем ядерного вооружения, следует из доклада исследовательской службы конгресса США. Исследовательская служба американского конгресса представила доклад, в котором рассмотрела особенности российской политики в отношении ее ядерного арсенала, в частности его модернизации и вероятности применения сил и средств, находящихся в распоряжении Вооруженных сил России. Так, автор доклада «Российское ядерное оружие: доктрина, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- CNN — британский суд приравнял этическое веганство к философским воззрениям и религии / 5 января
- Принц Гарри и Меган Маркл отказались от обязанностей членов королевской семьи / 9 января
- Changan CS55 прошел сертификацию в России / 26 декабря
- В Харьковской области правоохранители выявили незаконную переправку товаров из Украины в РФ / 18 декабря
- Крымских пленных включат в следующий этап обмена – представительство президента Украины в АРК / 29 декабря
- Кипр лишил гражданства Дерипаску и двух банкиров, связанных с делом полковника ФСБ Черкалина — СМИ / 27 ноября
- Найден способ снятия тремора у пациентов с Паркинсоном / 27 ноября
- Иран объяснил крушение «Боинга» ошибкой оператора системы ПВО / 11 января