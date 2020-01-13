Осужденный найден мертвым в колонии в Приморье

13.01.2020, 7:51, Новости дня

Один из осужденных в колонии в Спасском районе Приморья найден мертвым, ведется проверка, сообщил представитель пресс-службы регионального ГУ ФСИН.

«В ИК-39 ГУ ФСИН РФ по Приморскому краю был обнаружен осужденный без признаков жизни. Прибывшие медработники констатировали смерть, по предварительным данным без признаков насильственной смерти», – передает РИА «Новости» сообщение представителя пресс-службы.

По его словам, ведется проверка инцидента, результаты будут направлены в органы, осуществляющие контроль за деятельностью УИС.

Напомним, в июне 2019 года следователи начали доследственную проверку по факту смерти 48-летнего осужденного в колонии строгого режима №2 в Орловской области, где заключенные устроили банкет.



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