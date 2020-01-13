«От 130 млрд и выше» — Bloomberg подсчитал экономические потери Британии от брексита

Выход из Евросоюза уже обошёлся Соединённому Королевству в £130 млрд, и это значение будет только расти, считает экономист Bloomberg Economics Дэн Хэнсон. По его словам, неопределённость, вызванная брекситом, продолжает негативно сказываться на британских компаниях и потребителях.



Reuters

Премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что хочет «раскрыть потенциал Британии». Но для этого экономике страны сначала необходимо вновь нагнать остальной мир, пишет Bloomberg.

По информации издания, Соединённое Королевство уже потеряло от выхода из Евросоюза £130 миллиардов ($170 млрд). Более того, как ожидается, в будущем этот показатель лишь продолжит увеличиваться.

Специалист Bloomberg Economics Дэн Хэнсон прогнозирует, что к концу текущего года общие экономические потери Британии из-за брексита составят £200 миллиардов (более $261 млрд). По его словам, неопределённость вокруг выхода страны из европейского блока продолжает негативно влиять на компании и потребителей.

В последние годы снижение темпов экономического роста наблюдается во всём мире. Но после референдума 2016-го Британия всё ещё отстаёт от своих товарищей по «Большой семёрке», хотя в прошлом между ними существовала «сильная историческая корреляция».

Годовой экономический рост Соединённого Королевства сократился вдвое — с 2 до 1%. Британская экономика сейчас на 3% меньше, чем она могла бы быть, если бы страна сохранила отношения с Евросоюзом, утверждается в статье.

Предложение, которое Джонсон сделал ЕС в прошлом году, устранило неминуемую угрозу «брексита без сделки», но Лондону ещё только предстоит вести переговоры с Брюсселем о новых торговых соглашениях. В результате для экономики страны в этом году может возникнуть ещё одна потенциально опасная ситуация.

Как бы то ни было, британское правительство сохраняет оптимизм. Министр финансов Саджид Джавид пообещал, что страну ждёт «десятилетие обновлений». В его планы входит сокращение налогов и увеличение инвестиционных займов.

Тем не менее, по словам Хэнсона, Лондону едва ли удастся наверстать то, что он утратил после 2016-го. «Если смотреть дальше 2020 года, мы прогнозируем, что всплеск роста в этом году станет единичным — экономика будет стимулирована, но полученный в результате циклический подъём продлится недолго. По мере того, как Великобритания договаривается о новых торговых отношениях с ЕС и борется с проблемой производительности, которая препятствует росту после финансового кризиса, ежегодные потери от брексита, вероятно, будут продолжать расти», — полагает эксперт.

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