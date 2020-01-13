Климкин объявил Украину сырьевым придатком

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина является сырьевым придатком.

«Все так радуются, что мы стали третьим экспортером сельскохозяйственной продукции в ЕС, но не смотрят, что мы вывозим почти исключительно сырье. Мы сырьевой придаток», – написал Климкин в своем Twitter.

Таким образом экс-министр прокомментировал мониторинговый отчет Еврокомиссии о состоянии торговли агропродукцией, согласно которому Украина заняла третье место среди крупнейших экспортеров сельхозпродукции в страны ЕС в период с ноября 2018 по октябрь 2019 года.

При этом, по словам Климкина, для Украины настало время «заняться кетчупом, печеньем и колбасой», чтобы стать поставщиком пищи, а не сырья.

Ранее Климкин заявил об отсутствии шансов у нынешней Украины вступить в ЕС.





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