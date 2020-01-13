Певицу Maruv обокрали в центре Киева

Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, стала жертвой кражи. Неизвестные похитили из автомобиля звезды сумку с документами и новогодними подарками, сообщает «Москва 24».

Как уточнила Maruv, автомобиль был припаркован на улице Богдана Хмельницкого в Киеве. «Ребят, если вы были в этом районе и видели, как кто-то бежит с черной сумкой под крокодила, пожалуйста, напишите мне в директ. Повторюсь, там были все мои документы», – цитирует Анну Корсун телеканал «360».

Напомним, что в марте 2018 года украинскую певицу обокрали в аэропорту Киева. Злоумышленники вскрыли чемодан артистки и забрали все ее вещи. Maruv тогда рассказала, что преступники похитили всю ее бижутерию, вероятно, приняв за драгоценности.

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