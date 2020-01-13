Ученые: Магний снижает риск смертности от ишемической болезни сердца

Результаты нового проспективного исследования, основанного на информации Women’s Health Initiative, показали наличие потенциальной обратной связи между добавками магния и ишемическим недугом сердца у женщин. Более детальные подробности научной работы описаны на страницах журнала Journal of Women’s Health.

Главой исследовательской группы стал Чарльз Итон, представляющий медицинскую школу Alpert при Университете Брауна. Ученые вместе со своими коллегами изучали потребление магния на исходном уровне примерно для 150 тысяч женщин в постменопаузе. В итоге было выявлено развитие вышеназванного недуга в течение следующих 9-10 лет наблюдения.

Согласно полученным результатам, при более высоком потреблении магния риск внезапной ишемической болезни сердца снижался. Впрочем, исследователи намерены перепроверить результаты, чтобы окончательно убедиться, могут ли представительницы прекрасного пола получать пользу от добавок с данным элементом, чтобы снизить вероятность летального исхода.

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