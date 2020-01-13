Мария Миронова показала на совместном снимке сыновей от разных браков

Популярная российская актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз в сентябре прошлого года. Рожать наследница легендарного артиста отправилась в Грецию, а затем обо всем пояснила в микроблоге в Instagram. Теперь же звезда порадовала поклонников, опубликовав совместное фото своих сыновей от разных браков.

Мария Миронова прежде рассказала, что улетела в Грецию на поздних сроках беременности, после чего призналась, что стала мамой во второй раз. На своей странице в Instagram актриса рассекретила имя мальчика, но его отца она продолжает скрывать. Так, мальчика решили назвать Теодором, а на русский лад — Федором, выносила ребенка и родила знаменитость, по ее словам, сама, несмотря на слухи об услугах суррогатной матери.

Теперь же Мария Миронова показала совместный снимок, где предстали ее первый сын Андрей Миронов-Удалов, появившийся на свет в 1992 году, и новорожденный Теодор.

«Братские чувства.Кто сказал,что мужчинам не свойственна Нежность?!? Камень в их огород! Андрей & Федор», — написала актриса.

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