Валенса раскритиковал политику Польши в отношении России

Экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за нежелание пригласить российского лидера Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим), сообщило польское издание Onet.

«Поскольку польская сторона не пригласила президента Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим, следовало ожидать, что Дуда не будет иметь права голоса в Израиле. В этой ситуации он не мог лететь туда», – приводит слова Валенсы РИА «Новости».

Он выразил уверенность, что Путина следовало пригласить на мероприятия в Польшу и подчеркнуть при этом, что именно Красная армия освободили концлагерь.

«Это историческая правда, и никто не изменит ее, и если польское правительство хочет создать свой собственный исторический нарратив, это слишком несерьезно. Если мы хотим хороших отношений с Россией, мы должны вести с ней диалог, но это нужно делать определенным способом. Я знаю, что это возможно», – добавил Валенса.

Напомним, президент Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, обещавшего поставить Гитлеру памятник за высылку евреев в Африку.

После этого глава правительства Польши Матеуш Моравецкий изложил польскую версию истории ХХ века, заявив о якобы существовавшем «союзе Гитлера и Сталина».

Телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил о начале конфронтации между Россией и Польшей по вопросам истории.





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