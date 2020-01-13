Неудобные вопросы в Криптозоологии: Откровения одного из исследователей

"Криптозоология по факту считается дисциплиной об изучении и розыске неизвестных науке животных. Однако я должен сказать, что сам больше предпочитаю название "Охота на монстров", потому что для меня такое слово как Криптозоология кажется слишком преувеличенным и возвышенным.

Я уверен, что большинство людей, если вы спросите их о том, что такое криптозоология, не будут иметь о ней никакого понятия, но если спросите что такое охота на монстров, то люди в основном сразу поймут о чем речь.

По словам Лорен Коулман, директора международного музея криптозоологии в Портленде, зоология означает буквальное изучение скрытых и не найденных пока видов животных. Предполагается, что сейчас людям известны лишь около 1,8 миллиона видов живых существ, обитающих на планете Земля, при этом общее их число по некоторым подсчетам должно достигать около 7 миллионов видов. Таким образом, хотя криптозоологию часто высмеивают как лженауку, она в действительности является необходимым и очень важным направлением.

Это все хорошо. В целом действительно хорошо. Однако если обратиться к тем существам, которых часто исследуют криптозоологи, то выяснится. что они на самом деле не являются животными. Или по крайней мере не являются животным в той степени, к какой мы относим этот термин.

Возьмем, к примеру, йети (бигфутов, Снежных человеков, йови и тд). Большинство исследователей йети скажут вам, что эти существа являются неизвестными видами крупных приматов или дожившими до наших времен считающимися вымершими человекоподобными обезьянами. Но все становится сложнее, когда появляются истории, связанные с йети, в которых эти существа ведут себя совсем иначе, чем просто животные.

Например есть немало сообщений, в которых йети видели в непосредственной близости от НЛО (или даже заходящими внутрь НЛО), также есть много историй, в которых люди, находящиеся слишком близко к йети, испытывают странные чувства дезориентации, страха, которые словно управляются этими йети.

Есть даже истории в которых йети были доступны еще более сложные сверхспособности, к примеру после встречи с ними некоторые очевидцы испытывали "синдром потерянного времени", то есть из их памяти выпадал некоторый кусок событий, когда они не помнили ничего, что с ними происходило.

Некоторые исследователи йети верят в то, что йети способны выделять инфразвук и управлять им, и что именно он так влияет на человека. Низкочастотные звуки и правда негативно влияют на нервную систему человека (Исследователь Дермал Розан в статье от 27 февраля 2019 года пишет о сасквачах, вероятно способных выделять звуковые волны. Если знаете английский или с помощью Гугл-переводчика, можете почитать эту статью по ссылке здесь).

Также в моем архиве сообщений очевидцев есть истории, когда люди видели, как йети буквально исчезали в яркой вспышке света. Все эти истории не так сильно распространены, на фоне общей массы сообщений они в меньшинстве, но они есть и их не выкинешь лишь потому, что они не вписываются в общую концепцию.

Если йети всего лишь пока не найденные наукой приматы, то они не должны быть связаны ни со странными вспышками, ни с НЛО, звуковыми волнами и тд. Ведь все известные крупные человекоподобные обезьяны вроде горилл или шимпанзе ни в чем подобном не замечены. Если это просто обезьяна, она и будет себя вести как просто обезьяна.

Или давайте закончим с йети и перейдем к таким существам как Догмен (Собакочеловек). Если смотреть на рисунки с их изображением, то они похожи на оборотней, а описывают их почти всегда как волков, ходящих вертикально на двух задних ногах.

Этого уже достаточно для скептицизма, но если еще больше проанализироать сообщения очевидцев, то выяснится, что очень часто Догменов видели рядом с какими-то древними культовыми сооружениями вроде курганов, а еще рядом с перекрестками, кладбищами или старыми мостами. Все эти места традиционно связаны со всем сверхъестественным и паранормальным. Будь Догмены какими-то реальными животными, какой смысл им обитать лишь рядом с древними курганами и мостами?

Двигаемся дальше и доходим до так называемых озерных монстров. Самое известное среди них это Несси из шотландского озера Лох-Несс. Многие искатели Несси на полном серьезе основывают свои доводы на научной основе (считая Несси дожившим до наших времен динозавром или иным неизвестным животным), но если глянуть широким взглядом на обширную историю исследований Несси, то выяснится, что с Несси часто связаны сверхъестественные явления.

К примеру известный (ныне покойный) исследователь Тед Ходидей регулярно жаловался, что во время попыток поймать Несси на камеру или сфотографировать ее, у него в самые ответственные моменты отказывало или ломалось оборудование. А если и удавалось сделать какие-то фото, то потом при проявке выяснялось, что снимки были засвечены или иным образом испорчены. Также на исследователей Несси регулярно в самые важные моменты нападали странные недомогания.

Свою толику мистики сюда вносит и известный оккультист Алистер Кроули, у которого на берегу озера Лох-Несс был частный дом Болескин Хаус (ныне сгоревший), где он якобы проводил разные магические ритуалы. Над самим озером часто видели НЛО, а тот же Тед Холидей в 1970-х годах и вовсе встретился рядом с Лох-Несс с теми самыми Людьми в черном.

Итак, мы пришли к выводу, что все эти йети, Несси и прочие Доргмены на самом деле вероятнее всего не животные, еще не найденные учеными, а нечто сверхъестественное. Должны ли они быть выброшены из сферы криптозоологии? Да, если вы считаете это течение поиском неизученных РЕАЛЬНЫХ животных из плоти и крови. А всеми этими Догменами и йети должны заниматься исследователи другой области — оккультной и паранормальной.

В заключительном абзаце я предлагаю в целом заменить слово "Криптозоология" на слово "Weirdshitology" ("Странное-дерьмо-логия"). Оно по крайней мере будет понятно каждому".

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