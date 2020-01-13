Странное исчезновение трех мальчиков в пещере штата Миссури

Из-за этих пещер Миссури нередко называют "штатом пещер" и неудивительно, что они привлекают к себе множество исследователей, а также искателей приключений.

Большая часть этих пещер была хорошо изучена еще в первой половине ХХ века, но из-за интенсивного строительства дороги (Highway 79) в 1960-х годах в штате рабочие время от времени натыкались на новые и новые пустоты, которые вели в еще неизученные части местных пещер (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Одна из таких пещер именовалась пещерой Мерфи и свежие дыры, ведущие в ее туннели, находились совсем рядом с домами в городке Ганнибал, что в ста милях к северо-западу от Сент-Луиса. Этот городок, к слову, широко известен как родина Марка Твена и в частности тут популярна пещера Марка Твена, где снимались фильмы про Тома Сойера. В эту пещеру и поныне водят экскурсии.

В 1960-х годах родители строго настрого запрещали детям даже ходить смотреть к дырам в земле, опасаясь обвалов и других бедствий, но кто сможет удержать любопытных мальчишек?

Трое из маленьких жителей Ганнибала были особенно любопытными по части пещер — это 10-летний Билли Хоаг, его брат 13-летний Джоэл Хоаг и их друг 14-летний Крейг Доуэлл. Он регулярно брали фонарики и уходили лазать по темным пещерным туннелям. Родители ругали их, но мальчишки в ответ просто говорили, что идут играть во двор, а на самом деле шли в пещеры.

9 мая 1967 года эта троица ушла в очередной поход в пещеру Мерфи, выждав момент, когда работающие неподалеку строители уйдут на перерыв. Родители узнали об этом, увидев на одежде мальчиков характерную красноватую грязь, и мальчиков ждал серьезный нагоняй с руганью и проклятиями. Однако и 10 мая все трое снова пошли в ту же пещеру, улучив момент, когда родители Хоагов вышли в магазин за покупками.

Ребята основательно подготовились, с собой у них были лопаты, фонарики и разные другие вещи. В третьем часу дня все трое были замечены случайным прохожим идущие в сторону входа в пещеру Мерфи. С собой мальчики даже тащили самодельную лестницу из досок, чтобы спуститься в провал.

Это был последний раз, когда этих детей видели живыми, после чего они исчезли и не было найдено никаких их следов и тем более их тел.

Когда родители Хоагов вернулись из магазина и увидели пропажу братьев, они ужасно разозлились и уже представляли, что зададут тем хорошую трепку. Но уже к ужину, когда дети не вернулись домой во время, в которое они обычно возвращались с улицы, родители стали беспокоится и молились, чтобы с детьми не случилось ничего плохого.

Когда совсем стемнело, Хоаги побежали по соседям и кто-то им рассказал, что видел братьев Хоагов и юного Доуэлла неподалеку от пещеры Мерфи. Очень быстро власти города были оповещены о том, что пропало трое детей и вероятно они потерялись в пещере Мерфи.

На следующее утро был организован массовый поиск мальчиков с полицией, национальной гвардией и с привлечением добровольцев. В дело в какой-то момент даже вмешались эксперты ФБР. Сотни спелеологов исследовали туннели всех близлежащих пещер, а не только пещеру Мерфи, были тщательно проверены любые подозрительные тупики, узкие щели, еще не изученные туннели.

Но все было впустую. Не было найдено вообще никаких следов пребывания детей в этих пещерах. Туннели пещеры Мерфи очень извилистые и их большое количество. Однако всех их хорошо проверили.

Потом начали прочесывать окрестные леса, заброшенные дома и старые шахты. Даже привлекли нескольких экстрасенсов, которые заявляли, что могут ощутить место, в котором пропали дети. Бесполезно.

Такие обширные поиски пропавших продолжались 10 дней подряд и были одними из самых массовых поисков за историю штата Миссури. В итоге был обнаружен всего-навсего один вероятный след мальчиков — один детский носок, валяющийся рядом со входом в пещеру.

Носок был не грязным, так что пролежал в этом месте он очевидно совсем недолго, поэтому за него зацепились как за возможную улику. Однако никто из родителей пропавших детей не смог подтвердить, принадлежал ли этот носок кому-то из Хоагов или Доуэллу.

Дыра, ведущая в пещеру Мерфи, рядом с которой в последний раз видели мальчиков

Было несколько ложных следов, в одном месте у пещеры казалось нашли засохшую лужу бурой крови, но при исследовании это оказалась лужа из пролитой бутылки с удобрением. Кто-то якобы видел живых мальчиков за пределами города уже после начала поисков, однако в указанных местах никаких детей или их следов не было обнаружено.

Также было странное сообщение о каком-то человеке в черном плаще, который по виду не являлся жителем города, полицейским или кем-то еще, однако его замечали во многих местах, где шли поиски детей. Он будто бы пытался укрыться и исподтишка следил за работой поисковых групп.

По одной из первых версий дети были заживо похоронены свежим обвалом в одном из туннелей пещеры, однако, как было указано выше, все возможные туннели ближайших пещер были проверены спелеологами и они в том числе не нашли там следов свежих обвалов.

По другой версии мальчики могли случайно пройти в совершенно новую систему туннелей, которую не заметили другие исследователи. И в самом деле, близ Ганнибала и в наши дни время от времени находят новые туннели в местных пещерах, которые возникают из-за расширения, осадки и других причин. Все новые туннели тщательно осматриваются, в них все еще пытаются найти останки пропавших мальчиков или хотя бы их вещи. Но пока тоже ничего не нашли.

Другие теории о том, что дети могли сбежать куда-то в другие города или что их похитили, не выдерживали критики.

Память об этом странном исчезновении троих мальчиков до сих пор жива в Ганнибале. Рядом со злополучным входом в пещеру Мерфи (давно тщательно закрытым) была установлена памятная доска с указанием имен мальчиков и их историей.

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