Ренату Литвинову сбили в центре Москвы

Знаменитая актриса и режиссёр Рената Литвинова 12 января попала под машину во время прогулки по Москве

Российская актриса театра и кино прогуливалась по центру столицы, на Тверском бульваре.

В этот момент у ресторана Макдональдс на неё наехала машина — прямо в день её рождения.

Предварительно, за рулём авто сидела девушка. Ее задержали и отправили на допрос.

У актрисы повреждены рука и нога. Сейчас врачи оказывают ей экстренную помощь.

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Последнее: Знаменитая актриса и режиссёр Рената Литвинова 12 января попала под машину во время прогулки по Москве Российская актриса театра и кино прогуливалась по центру столицы, на Тверском бульваре. В этот момент у ресторана Макдональдс на неё наехала машина — прямо в день её рождения. Предварительно, за рулём авто сидела девушка. Ее задержали и отправили на […]