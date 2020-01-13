Ренату Литвинову сбили в центре Москвы

13.01.2020, 7:04, Новости дня

Знаменитая актриса и режиссёр Рената Литвинова 12 января попала под машину во время прогулки по Москве

Российская актриса театра и кино прогуливалась по центру столицы, на Тверском бульваре.

В этот момент у ресторана Макдональдс на неё наехала машина — прямо в день её рождения.

Предварительно, за рулём авто сидела девушка. Ее задержали и отправили на допрос.

У актрисы повреждены рука и нога. Сейчас врачи оказывают ей экстренную помощь.



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Последнее: Знаменитая актриса и режиссёр Рената Литвинова 12 января попала под машину во время прогулки по Москве Российская актриса театра и кино прогуливалась по центру столицы, на Тверском бульваре. В этот момент у ресторана Макдональдс на неё наехала машина — прямо в день её рождения. Предварительно, за рулём авто сидела девушка. Ее задержали и отправили на […]

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