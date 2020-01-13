В Омской колонии заключенный поставил рекорд по метанию валенка

Осужденный Станислав бросил снаряд на 28 метров.

В больнице №11 в Омской области прошли соревнования по метанию валенка среди заключенных. Об этом сообщило региональное управление ФСИН.

В чемпионате приняли участие 20 отбывающих срок в областных колониях, каждый мог сделать по три попытки.

Лучшим валенкометателем стал заключенный Станислав, который забросил предмет обуви вдаль на 28 метров, причем с первой попытки.

При этом Станислав побил собственный же рекорд. В 2019 году он отправил валенок в полет на 27 метров.

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