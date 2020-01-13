Мнение: Клоуны под руководством обезьян

13.01.2020, 7:05, Разное

Не смог удержаться от конспирологии…

1. У взлетевшего их АП Тегерана самолёта отключается транспондер, обозначающий гражданский борт, и отключается радиосвязь. Предположу что и шина данных для чёрных ящиков «внезапно» пострадала и на запись оборвётся сразу после отключения транспондера.
2. Самолёт без участия пилотов перенаправляется на Тегеран.
3. ПВО Тегерана видит угрозу городу без опознавательных знаков.
4. По странному «стечению обстоятельств» пропадает связь между боевым расчётом ПВО и его непосредственным командованием. Боевой расчёт вынужден принимать решение самостоятельно в условиях ограниченного времени. Скорее всего «пропажа связи» всего лишь оправдание принятого решения под видом ошибки.
5. Боевой расчёт принимает решение на сбитие борта представляющего угрозу городу. Строго по уставу.

Так что никакой ошибки не было. ПВО выполнило уставные задачи. Техника тоже отработала штатно.
Иран был поставлен в иезуитскую вилку: или сбить гражданский борт с десятками пассажиров или допустить в Иране повторение 9/11

Налицо очевидный теракт.

Тут же Боинг, понимая, что под угрозой не только репутация их самолётов, но и обвинения в соучастии, явно обозначает виновных, делая «слив» внутренней переписки.
(с) «— Это программное обеспечение делали клоуны под руководством обезьян».

В какой стране находятся летучие обезьяны, а в какой руководимые ими клоун(ы), надеюсь всем очевидно.

Komitet GosBez



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Последнее: Не смог удержаться от конспирологии… 1. У взлетевшего их АП Тегерана самолёта отключается транспондер, обозначающий гражданский борт, и отключается радиосвязь. Предположу что и шина данных для чёрных ящиков «внезапно» пострадала и на запись оборвётся сразу после отключения транспондера. 2. Самолёт без участия пилотов перенаправляется на Тегеран. 3. ПВО Тегерана видит угрозу городу без опознавательных знаков. […]

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