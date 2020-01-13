Лaтвия отказалась от территориальных претензий к России

Ринкевичс заверил, что Латвия не будет претендовать на Пыталовский район

09.01.2020

© Sputnik / Sergey Melkonov

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс отверг возможность возобновления дискуссии по вопросу Пыталовского района — пограндоговор ратифицирован, демаркация произведена

РИГА, 9 янв — Sputnik. Латвия не собирается по примеру Эстонии поднимать территориальный вопрос в отношениях с РФ, договор о границе ратифицирован, все работы по демаркации закончены, поводов возобновлять дискуссии нет, заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в эфире программы «Действующие лица» на Латвийском радио 4.

«Наш Сейм ратифицировал договор о границе, мы закончили и все технические работы по демаркации границы. То есть обменялись официальными нотами о признании границы не только юридически, но и технически», — сказал Ринкевичс, комментируя вопрос о возможном возобновлении дискуссии по поводу Пыталово (Абрене). Министр заявил, что не видит «никаких поводов для новых вопросов на повестке дня — внешне- и внутриполитической».

Напомним, согласно условиям подписанного в Риге 11 августа 1920 года мирного договора, Советская РФ отдала Латвийской Республике большую часть Островского уезда и Пыталово, получившее латышское название Абрене. В начале 1992 года, после обретения Латвией независимости, власти страны заявили, что не признают «аннексию Абрене». Из-за этого в течение 15 с лишним лет РФ и Латвия не могли заключить пограничный договор.

В 2007 году Латвия отказалась от территориальных претензий, что и позволило в итоге заключить договор о границе. По словам тогдашнего президента Вайры Вике-Фрейберги, Латвии пришлось отступить ради членства в НАТО и ЕС, которое предполагает отсутствие неурегулированных территориальных споров с третьими странами.

Ринкевичс заявил по поводу мирного договора между Латвией и Советской Россией от 1920 года, что балтийской стране в этом году ничего не мешает отметить его 100-летие. «Отмечать мы эту дату будем, но не связывая современные вопросы о границе с тем документом», — добавил он.

В Эстонии за последнее время представители некоторых политических партий и члены правительства сделали ряд заявлений по поводу Тартуского мирного договора. Согласно документу, подписанному между Эстонией и Советской Россией в 1920 году, Эстонии отходила часть исконно российских земель — Ивангород с прилегающим районом (ныне Ивангород Ленинградской области) и большая часть Печорского края (ныне — Печорский район Псковской области). В Эстонии его считают действующим, а РФ расценивает его как исторический документ, утративший силу. Ссылка на Тартуский договор в пограничном договоре стала причиной, по которой РФ отказалась подписать документ. Исправленный вариант, где говорилось, что стороны не имеют никаких территориальных претензий друг к другу, так и не был ратифицирован.

Согласно недавнему заявлению спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса, позиция правящей коалиции состоит в том, что «мы не будем продвигаться с ратификацией пограничного договора», потому что это «будет иметь огромные юридические последствия». «Во-первых, мы аннулируем Тартуский мирный договор. В связи с этим аннулируется и наша правопреемственность, что означает автоматическое изменение состава наших граждан и т. д. Это исключительно опасный путь», — сказал Пыллуаас.

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