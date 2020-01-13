Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила

13.01.2020, 7:01, Новости дня

Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.

Об этом в своем профиле в «ВКонтакте» написала его сестра в воскресенье, 12 января.

«Ты был любимым братом, ты был заботливый братик, мы тебя все очень любим», — говорится в записи.

Как отмечает ТАСС, мама ребенка делала запросы о помощи в медицинские учреждения Израиля, Германии и Индии, однако ей отказали. Родители мальчика рассказали, что пуля застряла в голове, а спинномозговая жидкость начала скапливаться, что привело к отеку мозга и кровоизлиянию.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения после нанесении травмы головы ребенку скрылся. Позже его нашли на садовом участке недалеко от места происшествия. В своем преступлении житель сознался. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Ребенка перевели в больницу Екатеринбурга. К его лечению привлекли сотрудников научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Москвы. Ребенок впал в кому и не приходил в сознание.



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Последнее: Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины. Об этом в своем профиле в «ВКонтакте» написала его сестра в воскресенье, 12 января. «Ты был любимым братом, ты был заботливый братик, мы тебя все очень любим», — говорится в записи. Как отмечает ТАСС, мама ребенка […]

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