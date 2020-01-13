Опасные «ватрушки» убивают россиян

Популярное зимнее развлечение стало смертельным

Популярная зимняя забава обернулась для россиян смертельной эпидемией: любители катания с горок на тюбинге, известном в народе как «ватрушки», массово получают тяжелые травмы. Кроме того, зарегистрирован уже ряд смертельных случаев. Казалось бы, безобидное развлечение в реальности оборачивается настоящими трагедиями.

Врачи в большинстве регионов ведут неутешительную статистику: от ватрушек пострадали уже десятки россиян. Так, в Нижегородской области 26-летняя жительница погибла, катаясь на тюбинге. По свидетельству очевидцев, гражданкавыпала из ватрушки и ударилась головой. Ее госпитализировали, однако спасти пострадавшую не удалось. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

В Башкирии при аналогичных обстоятельствах погиб пенсионер – он катался на тюбинге вместе с внучкой. На полном ходу они врезались в дерево – житель погиб на месте, девочку отправили в больницу.

В Омске при катании на тюбинге погибла 45-летняя гражданка– она получила тяжелую черепно-мозговую травму, врачи также не смогли ее спасти. В Приморье при столкновении с деревом погибла маленькая девочка – она тоже каталась на ватрушке с горки.

«Ватрушки» оказались не такими безобидными, как казалось

В Ульяновской области врачи призывают вообще запретить использование «ватрушек». Дело в том, что за новогодние праздники в травматолого-ортопедическое отделение Ульяновской областной детской больницы имени Ю.Ф. Горячева госпитализировали 22 ребенка, из них 5 пациентов получили серьезные травмы, катаясь на «ватрушках». По информации медиков, у 90% пациентов диагностированы поверхностные травмы: ушибы и растяжения связочного аппарата, переломы без смещения, ушибы головного мозга. Трое детей лежат с переломом позвоночника.

«Преимущество тюбинга, по сравнению с традиционными санками, – это его небольшой вес. Но здесь же кроется и опасность «ватрушки»: при спуске она набирает скорость выше обычных санок – около 40 км/ч. На огромной скорости сложнее маневрировать и управлять траекторией своего движения. Из-за небольшого веса современные сани легко переворачиваются», — заявил заведующий травматолого-ортопедическим отделением ОДКБ имени Ю.Ф. Горячева, главный внештатный травматолог-ортопед Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Алексей Кузин.

Из-за целой череды произошедших трагедий следователи и спасатели призывают людей соблюдать правила катания на тюбингах. В МЧС даже выпустили специальные рекомендации, в которых, в частности, отмечается, что нельзя производить спуск с трамплинов, обледенелых или бесснежных участков склона. Кроме того, запрещено кататься стоя, лежа, стараться выпрыгнуть из тюба во время движения и разбегаться перед спуском. «Не привязывайте «ватрушки» к автомобилям, снегоходам и другим транспортным средствам. Не следует перегружать ватрушку. В характеристиках каждой модели указан максимально допустимый для нее вес. Опасно садиться на ватрушку вдвоем, из нее можно вылететь. Также нельзя прикреплять «ватрушки друг» к другу «паровозиком», они могут перевернуться», — советуют специалисты.

При этом самое главное – держаться за ручки тюба. Надувные «ватрушки» диаметром меньше 115 см должны иметь две ручки, на остальных от четырех до шести. Выбирать тюб нужно под конкретного человека, его параметры и габариты. Чтобы катание было безопасным, необходимо удобно устроиться на сиденье, оно должно быть широким и подходить конкретному человеку. Во время скольжения голова должна быть наклонена немного вперед, а ноги не должны касаться земли. Во время торможения нельзя использовать руки и ноги.

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