Агент Ксении Пунтус рассказала о состоянии модели

Модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна в центре Москвы, в сознании, но находится в тяжелом состоянии, навестить девушку пока не разрешают, сообщила РИА Новости агент модели Лилия.

Ранее сообщалось, что Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы после того, как пришла в гости к внуку режиссера Никиты Михалкова Андрею Бакову.

В Боткинской больнице РИА Новости сообщили, что модель находится в отделении анестезиологии и реанимации.

«Я не могу ничего сказать, потому что нас не пустили туда ее навестить. Со слов родителей, она пребывает в тяжелом состоянии. К ней пока пускают только родных, но она пришла в сознание», — рассказала собеседница агентства.

По словам агента, она не задавала вопросов о подробностях случившегося с Пунтус, так как на данный момент «всех просто интересует ее здоровье».

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