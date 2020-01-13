Ушел в отставку президент Абхазии

Рауль Хаджимба подписал документ о сложении с себя полномочий.

В воскресенье,12 января подал в отставку президент Абхазии Рауль Хаджимба. Он подписал документ о сложении с себя полномочий.

Об отставке Хаджимбы сообщил бывший депутат и экс-глава МИД Сергей Шамба.

Нового главу государства Абхазия будет избирать 22 марта. Регистрация кандидатов стартует 22 января.

Отставке Хаджимбы предшествовали волнения 9 января, когда оппозиция ворвалась в здание администрации президента. На следующий день, 10 января, Верховный суд Абхазии признал осенние президентские выборы недействительными.

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