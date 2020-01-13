Сотовые операторы начали повышать цены на связь

Сотовый оператор «Мегафон» повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») – с 16 января, соответствующие уведомления абонентам разослали в конце прошлого года, сообщили в компаниях.
Как рассказали в «Мегафоне», на такой шаг компания пошла с учетом роста потребления услуг абонентами, при этом нововведения затронут лишь небольшое число клиентов, передает РИА «Новости».
В «Вымпелкоме» пояснили, что вынуждены прибегнуть к повышению из-за расходов на реализацию требований законодательства и интенсивное развитие инфраструктуры.
В МТС не стали комментировать возможность повышения тарифов, в Tele2 на запрос не ответили.
Напомним, в ноябре появились сообщения, чтов 2020 году может подорожать сотовая связь. Мобильные операторы «Билайн» и МТС заявили, что не планируют в ближайшее время повышать тарифы на услуги связи и доступа в интернет.
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Последнее: Сотовый оператор «Мегафон» повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») – с 16 января, соответствующие уведомления абонентам разослали в конце прошлого года, сообщили в компаниях. Как рассказали в «Мегафоне», на такой шаг компания пошла с учетом роста потребления услуг абонентами, при этом нововведения затронут лишь небольшое число клиентов, передает РИА «Новости». […]
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