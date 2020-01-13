Пушков указал эстонскому политику на противоречие по договору о границе с Россией

13.01.2020, 6:51, Новости дня

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что пограничный договор с Россией противоречит конституции республики.

«Спикер парламента Эстонии утверждает, что договор о границе с Россией от 2014 года «нарушает конституцию Эстонии». Но как же в Таллине пошли на его подписание в феврале 2014-го и были готовы к его ратификации? Означает ли это, что прежние власти Эстонии нарушили конституцию? Ждем ответа», – написал Пушков в Twitter .

Напомним, в воскресенье Пыллуаас в статье, опубликованной в газете Eesti Paevaleht, выразил мнение, что пограничный договор с Россией якобы противоречит конституции республики.

Ранее Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года. По его мнению, в таком случае будет аннулирован Тартуский мирный договор, что «будет иметь огромные юридические последствия». По этому документу к прибалтийской республике отходила часть Ленинградской и Псковской областей. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

Сенатор Алексей Пушков отмечал, что РФ также не намерена ратифицировать этот договор, и призвал Эстонию не питать иллюзий.

Военный историк Юрий Кнутов в комментарии газете ВЗГЛЯД напомнил, что в 1999 году Эстония сама в письменном виде признала новую границу.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на какие русские земли претендуют в Таллине.



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Последнее: Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что пограничный договор с Россией противоречит конституции республики. «Спикер парламента Эстонии утверждает, что договор о границе с Россией от 2014 года «нарушает конституцию Эстонии». Но как же в Таллине пошли на его подписание в феврале 2014-го и были готовы к его ратификации? Означает […]

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