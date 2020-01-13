Школы «заминировали» в Биробиджане, Благовещенске и Владивостоке

13.01.2020, 6:44, Новости дня

В Биробиджане и в Благовещенске началась эвакуация в школах из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах, сообщили в ГУ МЧС РФ по Еврейской автономной области и в администрации Благовещенска. Во Владивостоке эвакуированы ученики десяти школ, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Эвакуируют все школы, университет, медицинский колледж. Поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах», – приводит слова представителя регионального главка МЧС по Еврейской автономной области ТАСС.

Эвакуация после сообщений об угрозе проходит и в учебных заведениях Благовещенска.

«Учащихся и персонал эвакуировали из десятка школьных зданий, а также других образовательных учреждений города. По всем адресам работают специалисты из силовых ведомств», – сказали в пресс-службе мэрии.

По информации пресс-службы правительства Приморья, сообщение о взрывном устройстве поступило и в Драматический театр молодежи. Также, были проверены сообщения о взрывных устройствах в Театре драмы им. Комиссаржевской и двух школах в Уссурийске.

Ранее в понедельник во всех школах Хабаровска была объявлена эвакуация из-за анонимных сообщений о «минировании».

Напомним, 30 декабря в Благовещенске, Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Биробиджане «заминировали» детские сады. Кроме того, 25 декабря в Хабаровске из-за «минирований» эвакуировали вокзал и аэропорт.

В прошлом году в Раде признали причастность граждан Украины к телефонному терроризму в России. По экспертной оценке, телефонный терроризм является спланированной акцией украинских спецслужб.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Биробиджане и в Благовещенске началась эвакуация в школах из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах, сообщили в ГУ МЧС РФ по Еврейской автономной области и в администрации Благовещенска. Во Владивостоке эвакуированы ученики десяти школ, сообщили в пресс-службе администрации города. «Эвакуируют все школы, университет, медицинский колледж. Поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах», – приводит слова представителя […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика