Мнение: Обстрел американской авиабазы Балад

Для тех, кто волновался, что все закончится.

Американская авиабаза Балад к северу от Багдада подверглась ракетному обстрелу. По базе было выпущено 8 неуправляемых ракет, 7 из которых упали на территории базы, упав на взлетно-посадочную полосу.

Ранения получили 4 человека (2 офицера и 2 солдата иракской армии).

По заявлению командования американской коалиции, при обстреле персонал коалиции не пострадал.

Иракские источники заявляют, что большая часть американских военных (в первую очередь пилоты и обслуживающий персонал) с базы заблаговременно свалили в предшествующие 2 недели.

Часть военных переброшены на базы в Кувейте, часть — на более безопасные базы в Ираке. Как не трудно догадаться, теперь в Ираке есть понятие "небезопасная база".

Еще на прошлых выходных про-иранские группы предупреждали, чтобы иракские военные держались подальше от американских баз, чтобы случайно не попасть под раздачу.

Как и ожидалось, после окончания "официальных ответов", далее дело будет за ответами "неофициальными".

Глава ливанской "Хезбаллы" как раз сегодня призвал начать действовать.

«Я считаю, что настало время для сопротивления начать свой ответ. Настало время для США собрать свою армию и покинуть наш регион. Я повторяю, единственная альтернатива вертикальному уходу — это горизонтальный уход». (c) Насралла

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: Для тех, кто волновался, что все закончится.Американская авиабаза Балад к северу от Багдада подверглась ракетному обстрелу. По базе было выпущено 8 неуправляемых ракет, 7 из которых упали на территории базы, упав на взлетно-посадочную полосу.Ранения получили 4 человека (2 офицера и 2 солдата иракской армии). По заявлению командования американской коалиции, при обстреле персонал коалиции не пострадал. […]