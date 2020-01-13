В Nissan задумались о выходе из альянса с Renault

Руководство японского автомобильного производителя Nissan ускорило разработку плана по разрыву альянса с французским концерном Renault на фоне скандала с бывшим главой альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлосом Гоном, сообщила Financial Times.

По словам конфиденциальных источников издания, план включает в себя полный разрыв между компаниями в технической и производственной областях, а также перестановки в правлении Nissan. Источники издания также утверждают, что побег Карлоса Гона в Ливан, не был причиной, но лишь способствовал увеличению уже существовавшей напряженности между членами объединения, передает ТАСС.

В публикации отмечается, что полное прекращение отношений в рамках альянса Renault – Nissan – Mitsubishi вынудит его участников искать новых партнеров для эффективной конкуренции с существующими в автомобильной отрасли объединениями, такими как альянс PSA – Fiat Chrysler и совместное производство Volkswagen и Ford.

Напомним, 19 ноября 2018 года Карлос Гон (имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана) и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы токийской прокуратурой по подозрению в нарушении финансового законодательства Японии.

В апреле 2019 года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест. В декабре того же года Гон сбежал из Японии в Ливан в чехле для музыкальных инструментов. После побега экс-глава Nissan обвинил власти Японии в политическом преследовании и жестоком обращении.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о побеге Карлоса Гона.

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Последнее: Руководство японского автомобильного производителя Nissan ускорило разработку плана по разрыву альянса с французским концерном Renault на фоне скандала с бывшим главой альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлосом Гоном, сообщила Financial Times. По словам конфиденциальных источников издания, план включает в себя полный разрыв между компаниями в технической и производственной областях, а также перестановки в правлении […]