В Сети появились первые кадры Meizu Zero без кнопок и вырезов

Корпорация Meizu объявила выпуск нового смартфона еще в 2019 году, и с тех пор новых новостей о нем не было. Тем не менее, на днях в Сети разместили первые кадры Zero без кнопок и вырезов.

До начала 2020 года представители разных предприятий изменяли традиционный дизайн гаджетов. Кроме мобильных устройств с гибким дисплеем на рынке должны представить первый девайс без кнопок и вырезов. Его не успели презентовать в прошлом году, из-за недостатка средств. Тем не менее, инсайдеры опубликовали снимки модели Meizu Zero, которые позволяют оценить его с обеих сторон. Также, согласно слухам, поклонников бренда ожидает выход 2-й версии аппарата с поддержкой сетей 5-го поколения.

Новинка из керамического цельного корпуса – первый телефон без отверстий, работающий на eSIM. Флагман функционирует на технологии mSound 2.0, за счет которой экран служит в качестве динамика. Также у Meizu есть дисплей UHD AMOLED на 5,99 дюймов, процессор Snapdragon 845, экранный сканер отпечатков пальцев, а также беспроводная зарядка на 18 Вт и система IP68.

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Последнее: Корпорация Meizu объявила выпуск нового смартфона еще в 2019 году, и с тех пор новых новостей о нем не было. Тем не менее, на днях в Сети разместили первые кадры Zero без кнопок и вырезов. До начала 2020 года представители разных предприятий изменяли традиционный дизайн гаджетов. Кроме мобильных устройств с гибким дисплеем на рынке должны […]