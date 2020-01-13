Группу компаний заподозрили в причастности к делу экс-полковника Захарченко

Бывший сотрудник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрий Захарченко мог получать ежемесячные взятки от группы компаний, сообщил заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов.
«В настоящее время устанавливаются обстоятельства ежемесячного получения Захарченко взяток за покровительство в коммерческой деятельности группе компаний», – сказал Краснов в интервью «Коммерсанту».
Кроме того, следствие продолжает устанавливать происхождение денег в различной валюте на общую сумму 8 млрд рублей, которые были найдены в квартире Захарченко.
«Собранные доказательства позволяют сделать вывод, что эти деньги могли быть получены бывшим полковником в результате совершения коррупционных преступлений», – отметил Краснов.
Напомним, приговор Захарченко был вынесен 10 июня, он обвинялся в получении взяток в крупных размерах. 17 октября Мосгорсуд смягчил приговор Захарченко на полгода с 13 лет колонии до 12,5 лет. В ноябре Захарченко этапировали в мордовскую колонию.
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