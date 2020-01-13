Инсайдер: Новый раскладной смартфон от Samsung получил название Galaxy Z Flip

Зарубежному инсайдеру удалось выяснить название нового раскладного смартфона корпорации Samsung. Южнокорейская компания в скором времени должна выпустить модель Galaxy Z Flip.

Не секрет, что на данный момент разработками подобных девайсов занимаются все ведущие производители, пытаясь как можно быстрее вывести их на рынок. Несмотря на то, что данная ниша почти свободна, в ней уже есть лидер в лице Samsung, так как в 2019 году состоялся выход гаджета Galaxy Fold. К сожалению, устройство оказалось невостребованным из-за высокой цены. Тем не менее, коммерческая неудача не обеспокоила руководителей южнокорейской корпорации, и они предложили разработать еще одно подобное устройство.

Появлялись различные слухи о названии, начиная от Galaxy Fold 2, заканчивая Bloom. В итоге никому не удалось угадать. По словам инсайдера, смартфон выйдет в продажу под именем Galaxy Z Flip. Не исключено, что речь может идти о целой линейке аппаратов – об этом свидетельствует отдельная буква в имени. Скорее всего, больше информации о гаджете появится уже в феврале.

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