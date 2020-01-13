Пелагея охарактеризовала свой развод с Телегиным

Певица Пелагея рассказала о расставании с супругом, хоккеистом сборной РФ Иваном Телегиным.

Артистка назвала разрыв с Телегиным «нерадостной историей», отметив, что все юридические вопросы будут решены без скандальных разбирательств, если в бракоразводный процесс не вмешаются «третьи лица». Певица подчеркнула, что они будут стараться сохранить хорошие отношения ради дочери, передает РИА «Новости».

Напомним, 26 декабря певица Пелагея объявила о расставании с мужем – хоккеистом Иваном Телегиным. Позднее хоккеист ЦСКА и сборной РФ Иван Телегин рассказал о причинных расставания с певицей Пелагеей.

Телегин и Пелагея поженились летом 2016 года. Через полгода у пары родилась дочь Таисия.





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