Беременная жена Эрнста произвела фурор на сцене

13.01.2020, 5:26, Разное

Собеседник «Дни.ру» заявил, что для него Софья Эрнст стала главным открытием года в кино. По его словам, она блистательно справилась с ролью вымышленной героини в фильме о декабристах. 

Манукян признался, что во время просмотра фильма он не знал, что в экране появилась жена Константина Эрнста. А когда выяснилось, что 31-летняя артистка находится в положении, эксперт восхитился еще больше. Он отметил, что беременность Софьи стала очевидной после того, как она побывала в гостях у телеведущего Ивана Урганта на его телепередаче. 

«На одной из передач у Ивана Урганта это было очень заметно. Да собственно говоря она этого и не скрывает. Надеюсь, что у Софьи и Константина все будет хорошо. А Константина Львовича поздравляю с таким прекрасным фильмом. Лично я такого удовольствия от просмотра отечественного кино уже давно не получал»
, – сказал член экспертного совета. 

Недавно Константин Эрнст вместе с супругой посетил ледовое шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Одну из главных ролей в нем исполнил фигурист Петр Чернышев – муж актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящее время борется с онкологическим заболеванием. 



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Последнее: Собеседник «Дни.ру» заявил, что для него Софья Эрнст стала главным открытием года в кино. По его словам, она блистательно справилась с ролью вымышленной героини в фильме о декабристах.  Манукян признался, что во время просмотра фильма он не знал, что в экране появилась жена Константина Эрнста. А когда выяснилось, что 31-летняя артистка находится в положении, эксперт […]

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