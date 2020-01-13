Беременная жена Эрнста произвела фурор на сцене

Собеседник «Дни.ру» заявил, что для него Софья Эрнст стала главным открытием года в кино. По его словам, она блистательно справилась с ролью вымышленной героини в фильме о декабристах.
Манукян признался, что во время просмотра фильма он не знал, что в экране появилась жена Константина Эрнста. А когда выяснилось, что 31-летняя артистка находится в положении, эксперт восхитился еще больше. Он отметил, что беременность Софьи стала очевидной после того, как она побывала в гостях у телеведущего Ивана Урганта на его телепередаче.
«На одной из передач у Ивана Урганта это было очень заметно. Да собственно говоря она этого и не скрывает. Надеюсь, что у Софьи и Константина все будет хорошо. А Константина Львовича поздравляю с таким прекрасным фильмом. Лично я такого удовольствия от просмотра отечественного кино уже давно не получал»
, – сказал член экспертного совета.
Недавно Константин Эрнст вместе с супругой посетил ледовое шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Одну из главных ролей в нем исполнил фигурист Петр Чернышев – муж актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящее время борется с онкологическим заболеванием.
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Последнее: Собеседник «Дни.ру» заявил, что для него Софья Эрнст стала главным открытием года в кино. По его словам, она блистательно справилась с ролью вымышленной героини в фильме о декабристах. Манукян признался, что во время просмотра фильма он не знал, что в экране появилась жена Константина Эрнста. А когда выяснилось, что 31-летняя артистка находится в положении, эксперт […]
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