В РФ предложили изменить систему оплаты труда учителей

Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне, сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
«Мы сейчас боремся за то, чтобы 70% фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30% должно выделяться на различные надбавки (…) Но проблема в том, что субъекты и муниципалитеты сами решают, как начислять оклады, набавки и стимулирующие выплаты», – отметила Васильева в интервью «Российской газете».
«Благодаря [вице-премьеру России] Татьяне Алексеевне Голиковой сейчас разрабатываются поправки в Трудовой кодекс. Они позволят ввести единую модель, по которой будет формироваться структура оплаты труда, позволят прописать базовые гарантии на федеральном уровне», – добавила министр просвещения.
Васильева также рассказала о работе над поправками в закон «Об образовании в РФ». По ее словам, они должны законодательно закрепить правило «четыре документа для учителя», в которые входят рабочая программа по предмету, календарно-тематический план, электронный журнал, электронный дневник.
«Любые другие бумаги – о субботниках, прививках, партах и тому подобное – не должны быть заботой учителя», – подчеркнула министр.
«Кроме того, немного облегчить жизнь педагогам должны новые школьные стандарты (ФГОС). По сравнению с действующей версией они позволят снизить нагрузку по отчетности более чем на 30%», – добавила Васильева. Она уточнила, что работа над обновленными федеральными государственными образовательными стандартами велась более полутора лет, в январе ее планируют закончить.
Напомним, в начале декабря 2019 года в Кремле комментировали идею выравнивания зарплат учителей.
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Последнее: Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне, сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева. «Мы сейчас боремся за то, чтобы 70% фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30% должно выделяться на различные надбавки (…) […]
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